◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組コロンビア３―１ウズベキスタン（１７日、メキシコシティー競技場）２大会ぶり６度目の出場でＦＩＦＡランク１３位のコロンビアは、同５０位で初出場のウズベキスタンに勝利した。前半４０分、ＭＦディアス（バイエルン）のゴール前への浮き球を、ＤＦ裏へと抜け出したムニョス（クリスタルパレス）が巧みに右足で合わせて先制した。５バック気味に守備を固めたウズベキスタンも、右サ