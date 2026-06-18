きっかけは交際開始直後の週刊誌による熱愛スクープお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹の妻でフリーアナウンサーの中村仁美が、YouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。大竹との結婚に至るまで、両親から長年にわたり猛反対を受けていたことを明かした。【動画】さまぁ〜ず大竹との結婚を父親が猛反対した理由を明かした中村仁美大竹との8年間の交際期間を振り返った中村は、「実はうちの両親がずっと