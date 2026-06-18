漫画家の真鍋昌平氏が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深夜0：24〜1：24※関西ローカル）に登場する。【番組カット多数】真鍋昌平氏＆丹生明里の2ショットが実現漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーに中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が出演する。「人気漫画家に聞きたいこと