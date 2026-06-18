SixTONES森本慎太郎（28）が18日、都内でシャンプーブランド「レチスパ」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会見に登壇した。「ワイルドな人間」と自認するように、田んぼや離島など自然の中でのロケの多い森本だが、同商品について「頭皮からケアされている」と効果を実感。普段からヘアケアは意識しており「僕たちのライブは火が出たりスパークラーとか特効系を使っていて、火薬が頭に入ったりするので汚れのケアはしています。