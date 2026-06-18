「風邪ひくよ」と言ったのに聞かなかった結果がこれ…。自業自得とはまさにこのことですよね。でも夫はケロっとした顔で妻に甘えてくるのです。育休明け直前の妻にとっては、かなりしんどい状況ではないでしょうか。そしてここから、妻がずっと気になっていたあることが、ついに明らかになっていきます…。>>【まんが】体調管理はママの仕事？(ウーマンエキサイト編集部)