SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月17日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、アメリカ企業AST SpaceMobileの次世代通信衛星「BlueBird（ブルーバード）」3機を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（BlueBird 8-10）・ロケット：Falcon 9 Block 5・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 15時39分・発射場：ケープカナベラ