「ウルトラマン」で知られる株式会社円谷プロダクションは18日「一部報道に関する当社の見解について」と題した声明を発表した。その中で「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております」として、当該報道内容を否定した。円谷プロをめぐっては「週刊文春」電子版の「文春オンライン」が17日、同プロに退職者が続出し