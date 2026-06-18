◇W杯北中米大会1次リーグK組コロンビア3―1ウズベキスタン（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、コロンビア（FIFAランク13位）がウズベキスタン（同50位）を3―1で下した。会場は標高2200メートルを超える高地。2大会ぶり7度目の出場となったコロンビアは、日本代表DF伊藤洋輝とBミュンヘンで同僚のFWディアスの1得点1アシストなどで