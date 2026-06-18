6年前、茨城・古河市の介護老人保健施設で、入所者2人の体内に空気を注入して殺害した罪に問われている元職員の女に、検察側は無期懲役を求刑した。介護老人保健施設「けやきの舎（いえ）」の元職員・赤間恵美被告（40）は2020年、入所者の男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し、殺害した罪に問われている。裁判は、他殺かどうか、赤間被告が犯人と認められるかどうかが争われている。18日の裁判で、検察側は「赤間被告が犯人