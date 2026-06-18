お笑い芸人の山口智充（57）が18日、インスタグラムを更新。愛車との別れについて思いをつづった。大の車好きで知られる山口はこれまで、トヨタ「コンフォートデラックス」や「ランドクルーザー70」、マツダの「2005年式ボンゴブローニーバン」などの愛車をインスタグラムでも紹介してきたが、今回はトヨタ「クラウンステーションワゴン」の写真をアップ。「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの