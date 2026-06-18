【第63話】 6月18日 無料公開 第63話を読む 秋田書店は6月18日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第63話「スイートルーム」をチャンピオンクロスで無料公開した。 第63話では、徳川の警護・加納が勇次郎の防御力が試されていないと意見。それを聞いた勇次郎は翌日、布がかけられた謎の物体を持ってくる。 チャンピオンクロスでは最新話となる第65話も公開されている