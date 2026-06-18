【イジメとカエルとママと復讐】 6月18日連載開始 第1話1を読む 【拡大画像へ】 講談社は、因習村エロティックサスペンス「イジメとカエルとママと復讐」の連載を開始し、「第1話1」と「第1話2」をヤンマガWebに公開した。 原作は「ユリア100式」や「はたらく細胞BLACK」の原田重光氏、マンガは「朝食会」の小林拓己氏が担当している。 人口4,000人の閉鎖的な地方都市で町工場に