18日朝、大仙市刈和野の市道でクマが目撃されました。近くには西仙北高校があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、18日午前7時半ごろ、大仙市刈和野字北ノ沢嶋山の市道にクマ1頭がいるの、男子中学生が車の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。クマが目撃されたのは、西仙北高校の正門に通じる道路上で、校舎までは約350メートル、近くの民家までは約100