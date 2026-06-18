6月18日、琉球ゴールデンキングスは、2026－27シーズンから沖縄サントリーアリーナで開催するホームゲームにおいて、屋外芝生エリア内に「キングスわいわい広場」を新設することを発表した。 「キングスわいわい広場」は、子どもを中心に、家族や友人とともに試合観戦の前後の時間も楽しめる屋外エリア。横幅約10メートルの大型エア遊具「ゴーディーひゃっほ&#