6月18日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第292回が配信。『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26』が行われた東京ガーデンシアターにて収録され、功労賞を受賞した菊地祥平（アルバルク東京）と西村文男（千葉ジェッツ）が登場し、これまでのキャリアを振り返った。 ◆■菊地祥平が示し続けた勝者のメンタリティ 山形県出身の菊地は日本大学山形高校、
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