Ｓａｐｅｅｔが６日続伸している。この日、同社が提供する生成ＡＩを活用したロールプレイングサービス「ＳＡＰＩロープレ」が、ＩＴ人材の仕事探し・採用支援を行うレバテック（東京都渋谷区）の就活キャリアアドバイザー（ＣＡ）に特化した組織の研修プログラムに採用されたと発表しており、好材料視されている。 今回のレバテックによる採用は、新人ＣＡの早期戦力化やベテラン社員の教育工数