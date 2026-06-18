ＴａｌｅｎｔＸが大幅高している。１７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の５．２０％）、または１億円としており、取得期間は６月１８日から７月３１日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行を可能とするために実施する。 出所：MINKABU PRESS