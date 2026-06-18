「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在でサンリオが「売り予想数上昇」３位となっている。 また、「買い予想数上昇」では５位となっており強弱感が対立している。 １８日の東証プライム市場で、サンリオが３日続伸。同社は１７日取引終了後、元常務が担当するグループ子会社から不適切報酬を受け取っていた問題で、延期していた２６年３月期の決算発表を２３日に行うと明らか