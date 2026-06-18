データセクションが大幅反発している。１７日の取引終了後に、主要ＡＩモデルを横断利用できるＡＩサイドキックデバイス「ＯＨＭＡＩ」のグローバルローンチを発表しており、好材料視されている。 フランス・パリで開催中の欧州最大級のテクノロジーイベント「ＶｉｖａＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＶｉｖａＴｅｃｈ）」において発表された。同社のアカウントを１つ作成するだけで世界有数のオー