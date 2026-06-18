ＨＩＯＫＩが５日続伸している。この日、高周波・大電流領域の電流波形観測に対応した電流プローブ「ＣＴ６７０４」「ＣＴ６７０５」を発売したと発表しており、好材料視されている。 同製品はパワーエレクトロニクスやモビリティー、産業機器、データセンター関連機器の研究開発・評価市場に向けた製品。同社では同製品を通じて電動化、再生可能エネルギー、データセンタӦ