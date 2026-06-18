午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９０２、値下がり銘柄数は５９９、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位にサービス、銀行、電気機器、金属製品など。値下がりで目立つのは空運、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS