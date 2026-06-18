ＩＮＰＥＸが続伸。１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比０．７４ドル高の１バレル＝７６．７９ドルと上昇した。米国とイランが戦闘終結に向けて合意したことから、原油価格は大幅安となったが、トランプ米大統領は１７日、覚書への署名後６０日以内に最終合意に至らなければ「再び攻撃する」と発言したとも報じられており、先行き不透明感から原油の下値を