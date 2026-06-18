京都市と京都市観光協会が主催する夏の観光キャンペーン「京の夏の旅」の一環として、7月11日〜22日まで「夏の夜間ライトアップ〜龍神詣りと足つけ夕涼み〜」が、上賀茂神社で開催される。楼門のライトアップ同イベントでは、日中の暑さに配慮し、夕方から夜にかけて文化財を涼やかに楽しむ新たな観光スタイルを提案する。開催時間は18:00〜20:30(最終入場20:00)までで、入場料は大人1,200円、小学生600円。期間中は、水を司る龍神