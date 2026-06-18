BACON(べーこん)は7月10日〜26日、ペンギンと金魚をテーマにした合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」を、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で開催する。展示作品：中津原勇気同展は、軽やかに海を泳ぐペンギンと、ゆったり優雅な金魚という対照的な2つの生きものをモチーフに、涼やかさと癒しを届ける作品展。計36組のクリエイターが出展する。会場では、SNSで人気の「しのだこうき(@kokishnd)」によ