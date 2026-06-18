「PRONOTE jet mini」が、事業として失敗した理由を探ると、そこには、「シーズ優先のモノづくり」であったことが反省点としてあがる。そもそも特別プロジェクト室は、日本IBMのOEM生産を行う組織として発足し、それ以来、11年間に渡り、先進技術を追い続け、モノづくりに特化した組織として活動してきた。いわば、製品企画やマーケティング、一般営業といった機能とは、無縁の組織でもあったのだ。「PRONOTE jet mini」は、世界最