焼き厚揚げ梅めんつゆ風味【画像で見る】あと1品に迷ったら、厚揚げが便利「焼き厚揚げ梅めんつゆ風味」さまざまな味と合う厚揚げは、あと1品副菜が欲しい時にも大活躍！今回はさっぱりとした梅めんつゆとみょうががクセになるレシピのご紹介です。厚揚げは両面こんがりと焼けば、中まで火の通りを気にしなくていいので短時間で仕上げることができます。■焼き厚揚げ梅めんつゆ風味梅の酸味があとを引き、箸が進む厚揚げに梅とみょ