モンマルシェが運営するフードブランド「野菜をMOTTO」は5月21日、チェック柄が特徴的な新作ギフトボックス3種類を発売した。6個入りはコーンをイメージ同商品は、俳優でモデルの菊池亜希子さんがディレクションを、アートディレクターの田部井美奈さんがデザインを担当した。野菜をMOTTOで人気のスープに使用されている野菜をイメージしたポップなベジタブルカラーが採用しており、自分用としても飾りたくなるデザインに仕上げて