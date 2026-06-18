SHEIN(シーイン)は、ファッション誌「sweet」でモデルや女優として活躍する横田真悠さんとのコラボレーションを発表した。「SHEIN」と人気ファッション誌『sweet』がコラボレーション今回の企画では、横田さんが同誌の世界観に合わせ、夏を自由に楽しむ「リゾートコーデ」、クラシックを今っぽく着こなす「プレッピー」、ポジティブに輝く「スポーティー」の3つのトレンドテーマに沿ったコーディネートを披露している。ミニワンピ