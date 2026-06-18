6月18日（木）発売の「デジタルカメラマガジン 2026年7月号」は、夏の天の川撮影を総力特集。基礎知識から実践的なワークフロー、大口径広角レンズをはじめとする機材ガイドまでを徹底解説。地上風景との組み合わせによるテーマ別撮影テクニックや、北の大地から南の離島まで全国16の絶景スポットガイドも収録し、初心者からステップアップを目指す人まで星空写真のすべてが詰まった1冊に仕上がっている。 【