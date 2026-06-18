あわしま堂は6月上旬、練りたてのようなとろける食感が特徴の「琥珀色のとろみわらび餅」を発売した。とろみわらびきな粉かけ同商品は冷凍となっており、希少な澱粉と本わらび粉をブレンドすることで、口の中でとろける食感に仕上げている。味に変化をつけられるきな粉付き。そのまま食べるだけでなく、冷やしたり温めたりしても楽しめる。2通りの楽しみ方ができる同社では、スプーンですくったわらび餅を氷水に浮かべ、ひんやり