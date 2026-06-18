明星企画は6月中旬より、栃木県の名所や名物をテーマにした手のひらサイズの赤べこコレクションフィギュア「べこ〜ず 栃木ver」を順次発売する。べこ〜ず 栃木ver「べこ〜ず」は、各地域の魅力を赤べこのデザインで表現したお土産やコレクション向けのシリーズ。今回発売する「べこ〜ず 栃木ver」では、栃木県を代表するご当地グルメ、特産品をモチーフに採用した。那須高原と野菜のナスを掛け合わせた「那須べこ」をはじめ、「餃