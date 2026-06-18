青葉化成は、非常に不安定とされる成分「プラズマローゲン」の安定化に成功し、自社製造のパウダーを配合したサプリメント「ほやプラ」の本格販売を開始した。ほやプラ同商品は、東北地方でなじみのある食材「ほや」に含まれるプラズマローゲンを摂取できるサプリメント。プラズマローゲンは人間の脳や神経、心臓、筋肉に存在し、加齢とともに減少するためブレインケア成分として注目されている。しかし特徴的な構造だけに非常に反