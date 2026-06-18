SHEIN(シーイン)は、航空輸送における環境負荷の低減と脱炭素社会の実現を目的に、国際物流大手のDHLと「GoGreen Plus」サービスの利用契約を締結し、持続可能な航空燃料(SAF)の導入を拡大した。DHLのGoGreen Plusサービス利用契約を締結同契約は、サプライチェーンにおける環境負荷低減を目指すサステナビリティ施策の一環であり、業界全体へのSAF普及貢献も目的としている。DHLの「GoGreen Plus」は、航空燃料のサプライチェーン