【その他の画像・動画等を元記事で観る】 長きにわたって世界中を魅了し続けている“クイーン・オブ・ポップ”ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』。6月14日のＫアリーナ公演のスペシャルゲストとして、かねてからジャネット・ジャクソンへのリスペクトを表しているダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTが出演した。 ■「ジャネット・ジャクソンという偉大な存在に影響を受