ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、東京スカイツリーが望める総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」との初コラボレーションイベント「Vライバー限定! スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう!」を開催している。「Vライバー限定! スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう!」○計5名のVライバーに「まつり湯コラボモデル」としての掲載権を贈呈「Vライバー限定!