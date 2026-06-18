メイホーホールディングス [東証Ｇ] が6月18日後場(13:00)に業績修正を発表。26年6月期の連結最終損益を従来予想の2億円の黒字→4000万円の赤字(前期は1億6800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3億0500万円→6500万円(前年同期は1億8400万円)に78.7％減額し、一転して64.7％減