18日13時現在の日経平均株価は前日比1332.08円（1.91％）高の7万1234.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は902、値下がりは599、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を363.04円押し上げている。次いでＳＢＧ が312.16円、イビデン が128.39円、村田製 が107.81円、リクルート が77.94円と続く。 マイナス寄与度は6