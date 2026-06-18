バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は17日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第1戦が行われ、世界ランキング4位の女子日本代表は、同9位のセルビア代表と対戦。セットカウント3－2（20－25、26－24、18－25、32－30、15－7）で勝利し、開幕からの連勝を5に伸ばした。この試合で見せた日本のファインプレーに公式メディアが反応してお