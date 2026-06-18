サムティホールディングスがメインスポンサーを務めるオリックス・バファローズは、夏のイベント「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」の期間中に選手が着用するユニフォームデザインとコンセプトを決定した。「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」ユニフォーム今年のユニフォームカラーは「深紺(ディープネイビー)」で、今シーズンのロゴ・ユニフォーム刷新に伴い、より深く力強い色調となったネイビーを全身に採用した。ホワイトの