グランドデザインは6月4日、イオンが推進する次世代リテールメディア戦略における協業を開始したことを発表した。GO TO MARKET戦略両社は食品、飲料、日用品などの日用消費財(FMCG)メーカーを対象に、商品の市場進出や拡大を支援する「GTMプロジェクト」を始動する。同プロジェクトは、従来の結果データである「何が売れたか(ID-POS)」に、「なぜ選ばれたか(購買動機)」というプロセスデータを掛け合わせ、デジタルからリアルの店