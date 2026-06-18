インターコンチネンタル商事は6月8日、サワーフレーバーカプセル入り紙巻たばこ「ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5」を、全国のたばこ販売店で発売した。ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5同商品は、居酒屋のサワーにインスピレーションを得た「スパサワ」シリーズの新作。カプセルを潰すとブルーベリーの香りとメンソールの清涼感が広がる。フィルターにはほのかな甘みが加えられ、パック上部を擦るとトロピカ