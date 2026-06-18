第48回国際技能競技大会が9月22日から27日にかけて上海市で開催されます。このほど開幕まで100日のカウントダウンを迎えました。本大会は世界最高峰かつ最大規模の職業技能の国際競技大会であり、世界の若者が職業技能を披露する大きな舞台です。大会組織委員会の関係者によりますと、今大会は規模がさらに拡大し、計64職種が設けられます。70以上の国・地域から1400人を超える選手と、6000人以上の登録関係者が参加する見込みです