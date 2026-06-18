美和ギャラリーが運営する立川市の老舗パティスリー「エミリーフローゲ」は6月1日、夏の訪れを楽しむ新作ガトー3種を発売した。夏季限定で販売する。Flan vanilleフラン バニーユ近年続く酷暑に対し、伝統の職人技をベースに素材の清涼感を活かしたスイーツを提案する。「Flan vanille(フラン バニーユ)」(850円)は、希少なタヒチ産バニラと濃厚な牛乳をパイ生地とともに焼き上げたフランス伝統菓子。「pamplemousse(パンプルム