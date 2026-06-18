漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。決勝戦に進むファイナリスト8組がついに決定！6月17日（水）夜に開催した「ダブルインパクト2026 ファイナリスト発表記者会見」の中で発表。今回の第二回大会の出場者数は2896組。6月16日・17日と2日間にわたり行った準決勝には25組が出場。その中で決勝戦に進んだ8組は以下の通り（50音順）。蛙