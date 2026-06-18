NTTPCコミュニケーションズは7月中旬より、企業向けサービス「Prime ConnectONE(プライム コネクトワン)」において、AIエージェントがチャット形式で問い合わせに回答する「対話型サポート機能」を提供開始する。「Prime ConnectONE 対話型サポート機能」利用イメージ同機能は、複雑化するIT運用に伴う担当者の負担軽減を背景に開発した。ダッシュボード内の専用フォームに質問を入力すると、AIがマニュアルや提供条件、サービス仕