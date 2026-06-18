おすすめ屋は6月3日、「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をオープンした。営業時間は17:00〜22:30まで。イルミネーションが幻想的に彩るゆったりとした空間同店は、姫路駅徒歩3分の屋上テラスに広がる最大200名まで利用可能な都会派BBQビアガーデン。姫路の夜景を望むルーフトップテラスに、イルミネーションが輝く非日常的なビアガーデン空間を展開する。屋根付きスペースを完備した全天候対応の空間にはソファ席なども設