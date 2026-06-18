ソニー・クリエイティブプロダクツは2026年7月15日〜2027年5月31日、デジタルアートカンパニーのd'strictが企画・共催する体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」を、東急歌舞伎町タワーで開催する。(C) 2026 SANRIO CO., LTD. (APPROVAL NO. P180519-3)同展は、韓国で大きな話題を呼んだ人気の体験型展示イベント。サンリオキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテ