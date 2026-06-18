女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が19日、第60話が放送される。長屋に空きがなく、直美（上坂）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れて…吉澤智子氏が