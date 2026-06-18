フジサキテキスタイルが展開するライフスタイルブランド「ktp.labo」は6月5日、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をモチーフにしたデザインの「北斎石鹸」(3,300円)を発売した。北斎石鹸同商品は、北斎ゆかりの地である両国・墨田で誕生した。アートピースのようなデザインが特徴で、職人が波の揺らぎを表現した模様は一つずつ異なる。製法には熱を加えずじっくり熟成させる「コールドプロセス製法」を採用した。植物由来の