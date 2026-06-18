卓球女子・日本代表の張本美和（18）が15日、自身のインスタグラムを更新。クロアチアで開催された『WTTコンテンダー ザグレブ 2026』で、女子シングルスと女子ダブルスの2冠を達成したことを報告し、父親との2ショット写真を披露した。【写真】ユニフォーム姿で並びピース！張本美和＆父親の2ショット※2枚目張本は同大会で圧巻のパフォーマンスを披露し、見事にシングルスとダブルスの“ダブル優勝”を達成。張本は「WTTコ